«Крылья Советов»: Два легионера и иностранный тренер остались в Самаре
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Два легионера и один иностранный тренер самарских «Крыльев Советов» остались в России на время приостановки Российской
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Два легионера и один иностранный тренер самарских «Крыльев Советов» остались в России на время приостановки Российской
Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая
«Все легионеры кроме Мехди Зеффана и Сафаа Хади находятся за рубежом, включая почти весь тренерский штаб. Только Саша Петрович остался здесь», — сообщили в
Всего в заявке «Крыльев Советов» числятся шесть футболистов из дальнего зарубежья, в тренерский штаб, который возглавляет черногорец Миодраг Божович, входят четыре специалиста из дальнего зарубежья.