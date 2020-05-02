«Крылья Советов»: Два легионера и иностранный тренер остались в Самаре

Источник: РИА "Новости"

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. Руководство РПЛ в понедельник предложило клубам два варианта доигровки нынешнего сезона, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня. Также существует вероятность досрочного завершения сезона. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига обратилась к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой оказать помощь в вопросе возвращения иностранных игроков в Россию.

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«Все легионеры кроме Мехди Зеффана и Сафаа Хади находятся за рубежом, включая почти весь тренерский штаб. Только Саша Петрович остался здесь», — сообщили в пресс-службе.