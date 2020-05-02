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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов»: Два легионера и иностранный тренер остались в Самаре

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Два легионера и один иностранный тренер самарских «Крыльев Советов» остались в России на время приостановки Российской премьер-лиги, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. Руководство РПЛ в понедельник предложило клубам два варианта доигровки нынешнего сезона, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня. Также существует вероятность досрочного завершения сезона. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига обратилась к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой оказать помощь в вопросе возвращения иностранных игроков в Россию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все легионеры кроме Мехди Зеффана и Сафаа Хади находятся за рубежом, включая почти весь тренерский штаб. Только Саша Петрович остался здесь», — сообщили в пресс-службе.

Всего в заявке «Крыльев Советов» числятся шесть футболистов из дальнего зарубежья, в тренерский штаб, который возглавляет черногорец Миодраг Божович, входят четыре специалиста из дальнего зарубежья.

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