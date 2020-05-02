Обнулить чемпионат? Тогда Россия останется без еврокубков

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Поясняем, чем грозит один из них.

«Если дойдет до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно — хотя я таких причин не вижу, уверен, что это абсолютно возможно, и чемпионат необходимо продолжить — то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков», — цитирует бывшего генерального директора «Локомотива» Илью Геркуса «Спорт день за днем».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2827efdcb0c19b0856c2" data-vnd="2827efdcb0c19b0856c2" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2827efdcb0c19b0856c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В последнее месяцы в стране в ходу слова «обнулить» и «обнуление». Используются они зачастую не к месту. В том числе в футболе — применительно к чемпионату России. В качестве одного из вариантов развития событий говорится об обнулении турнира.

Представим, как это может произойти. Обнуление — признание всех результатов недействительными. Это отведение всех команд назад — в исходное положение, на время старта турнира. Когда по нулю очков было и у нынешнего лидера «Зенита», и у аутсайдера «Ахмата».

Что полезно знать Если сидишь дома

Таким образом, те, кто предлагают обнуление или говорят о нем, как одном из вариантов, должны осознавать, что имеется в виду полное и безусловное признание результатов всех игр сезона-2019/20 недействительными. Как в чемпионате, так и в Кубке. Со всеми последствиями.

А последствия катастрофические. Если у всех по нулю очков и нет обладателя Кубка, тогда нельзя определить не только чемпиона, но и всех участников еврокубков-2020/21. Или вы предлагаете тянуть жребий?

Но такой способ не одобрит УЕФА при допуске клубов в свои турниры. В Ньоне ясно обозначили позицию — отбор по спортивному принципу. А жеребьевка к этому не имеет никакого отношения.

В лигах Западной Европы сегодня говорят о трех вариантах продолжения или завершения сезона. При этом слово «обнуление» присутствует только в словаре обычных болельщиков. Футбольные чиновники, как правило, предлагают следующее:

Читайте также Матыцин озвучил условия возобновления чемпионата России по футболу

— доиграть чемпионат;.

— прекратить турнир и оставить таблицу чемпионата в сегодняшнем виде, определив места по набранным очкам;.

— прекратить турнир и оставить таблицу чемпионата в сегодняшнем виде, определив места по среднему числу очков, набранных в одном матче.

Последний принцип важен для тех чемпионатов, где команды провели разное число игр. Его использовали во Франции. Что касается розыгрыша Кубка, его предлагают либо доиграть, либо доиграть в ином формате, либо остановить.

Еще одна обсуждаемая тема — присуждать чемпионский титул или нет. В Голландии особых споров вокруг этого не было. «Аякс» не возмущался по поводу неполучения еще одной чемпионской тарелки. Руководителей амстердамцев насторожило другое — предложение Королевского футбольного союза поделиться 25 процентами будущих доходов от еврокубков. Такая рекомендация, пока это только рекомендация, их не устраивает.

Получается, что «Аяксу», которой одной ногой в групповом турнире Лиги чемпионов, нужно отдать четверть от 20−40 миллионов (точная сумма неизвестна, но она будет немалой), а ПСВ или «Фейеноорду» — в разы меньше, потому что призовые в Лиге Европы не такие большие.

Читайте также РФС и РПЛ обсудили варианты обмена клубами между РПЛ и ФНЛ

Возможно, в Голландии, Франции или России каким-то клубам важно оказаться как можно выше в таблице не из-за еврокубков. А потому, что от занятого места зависят поступления от спонсоров — технических и других. Для кого-то отсутствие в тройке, пятерке или десятке означает потенциальное неполучение миллионов (рублей, долларов, евро).

На мой взгляд, если матчи российского чемпионата-2019/20 все-таки придется остановить, нужно использовать ту таблицу, которая образовалась 16 марта. И отталкиваться от нее, принимая все необходимые решения.

Да, не сыграны матчи между теми, кто претендует на участие в еврокубках: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Зенит», «Ростов» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА. Не состоялось дерби ЦСКА — «Спартак». Их результаты могли бы сказаться на расстановке команд. Теоретически. А могли бы и не сказаться. Пока это всё рассуждения формата «если бы да кабы».

Оптимального решения, которое устроило бы всех, сегодня нет. Даже доигрывать чемпионат хотят не все 16 клубов. Значит, РФС нужно будет выбирать лучшее из худшего. Но только не обнуление.