Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рух
Городея
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
14:00
Минск
Торпедо-БелАЗ
25
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
Все события
Фоторепортажи
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У футболиста «Уфы» Табидзе родился сын

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В семье защитника «Уфы» Джемала Табидзе родился сын, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Башкортостана в Twitter.

Наверх

Табидзе в нынешнем сезоне, который был прерван из-за коронавируса, сыграл 19 матчей за «Уфу» и забил один гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Джемал Табидзе стал отцом. В семье защитника футбольного клуба “Уфа” произошло радостное событие — рождение сына! Мальчика назвали Гиорги. Коллектив нашего клуба поздравляет Джемала и Кети с этим прекрасным событием в их семье», — говорится в сообщении «Уфы».

Читайте также
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Японцы просят Медведеву покинуть их страну
Обнулить чемпионат? Тогда Россия останется без еврокубков
Все в сборной РФ: титулованным биатлонистам дали еще один шанс
Сеск Фабрегас: Месси нравилось, что Неймар был в команде
В ФИФА думают о розыгрыше сезона в течение календарного года
Взгляд в прошлое: каким мог бы быть Instagram Льва Яшина (фото)
Роналду прогулялся по Мадейре с Криштиану-младшим (фото)
Экс-чемпиону России, застрявшему в Болгарии, окажут помощь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь