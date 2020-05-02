У футболиста «Уфы» Табидзе родился сын

Табидзе в нынешнем сезоне, который был прерван из-за коронавируса, сыграл 19 матчей за «Уфу» и забил один гол.

«Джемал Табидзе стал отцом. В семье защитника футбольного клуба “Уфа” произошло радостное событие — рождение сына! Мальчика назвали Гиорги. Коллектив нашего клуба поздравляет Джемала и Кети с этим прекрасным событием в их семье», — говорится в сообщении «Уфы».