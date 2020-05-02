У футболиста «Уфы» Табидзе родился сын
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В семье защитника «Уфы» Джемала Табидзе родился сын, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Башкортостана в Twitter.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В семье защитника «Уфы» Джемала Табидзе родился сын, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Башкортостана в Twitter.
Табидзе в нынешнем сезоне, который был прерван
«Джемал Табидзе стал отцом. В семье защитника футбольного клуба “Уфа” произошло радостное событие — рождение сына! Мальчика назвали Гиорги. Коллектив нашего клуба поздравляет Джемала и Кети с этим прекрасным событием в их семье», — говорится в сообщении «Уфы».