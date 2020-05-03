Динияр Билялетдинов: Насыпать сейчас кому-то в нашем футболе пять миллионов — это издевательство

Источник: РИА "Новости"

«У МЕНЯ, КАК И У ФРОЛОВА, ПРОСЯТ ВЗАЙМЫ»

— Многих зацепили слова Фролова о правительстве РФ, которое недостаточно делает для простых людей в сложный для страны период. Разделяете такую точку зрения?

— Я не владею полной информацией, чтобы давать какие-то оценки. Говорят о принимаемых мерах красиво, а что в итоге делается, не знаю. Но надо понимать, что государство впервые столкнулось с такой проблемой, как пандемия. Систему нельзя отладить моментально. Требуется время. Вон, в США сразу раздали людям по 1200 долларов. Но с их уровнем жизни такая сумма проедается за неделю.

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— В Москве выделили по 19 500 рублей тем, кто потерял работу.

— Отлично. Но надо ведь думать и о тех, у кого и работы не было, и денег не скопилось. Надо, чтобы они хотя бы МРОТ получили.

— Фролов признался, что многие знакомые просят у него сейчас взаймы, чтобы оплатить кредиты…

— Ко мне тоже обращаются. Не могу сказать, что прямо вал. Но деньги в долг просили, чтобы закрыть платежи. А ведь еще и кушать нужно. Я, чем могу, помогаю. Однако ресурсы не бездонные. Надо думать, как дальше ситуация будет развиваться. Этого сейчас никто не знает.

— Верите Фролову, что в Москве по-прежнему можно «по блату» получить доступ к фитнес-залам, ресторанам, спортивным площадкам, если ты чиновник или представитель РПЦ?

— Я о таком не слышал. Но знаю, что многие фитнес-центры сдают сейчас тренажеры в аренду. Один мой знакомый взял себе велосипед.

«БЫЛО БЫ КРАЙНЕ НЕЛОГИЧНО МЕНЯТЬ СЕМИНА ЗА ВОСЕМЬ ТУРОВ ДО КОНЦА»

— С критикой российских властей, помимо Фролова, выступили хоккеисты Артемий Панарин и Илья Брызгалов. Это правильно — делать резкие заявления из-за океана?

— Каждый имеет право высказывать свою точку зрения. А в идеале общество и государство должно сотрудничать. Тогда проблему гораздо легче решить. И тут обратная связь необходима. Я, например, не очень понимаю, как технически обеспечить людей теми суммами, которые им уже обещаны. Но это делать обязательно нужно. Чтобы уже сейчас на счет поступили средства хотя бы за первый месяц. Без дополнительного оформления.

— Одна из главных футбольных тем — возможная замена Юрия Семина в «Локомотиве» на Марко Николича. Что думаете о ситуации в клубе, которому отдали пять лет карьеры?

— Если разговоры о подписанном с Николичем контракте — правда, то это крайне нелогично. Команда идет на втором месте и имеет отличные шансы его удержать. Так зачем же менять главного тренера перед решающим отрезком? Я не знаю, кто такой Николич, но любому тренеру будет сложно сразу освоиться в новой команде. А Семин знает возможности нынешнего «Локомотива» как никто другой.

Надеюсь, по крайней мере, до конца чемпионата никаких тренерских перестановок не будет. А если «Локо» финиширует вторым, то Семин точно должен остаться. О тренере надо судить по результату. А конфликты, разногласия — неотъемлемая составляющая футбола. Они в любой команде есть. Просто не надо выносить их на публику, как это происходит в «Локомотиве».

Я знаю, что Юрий Палыч не любит, чтобы в его работу лезли. И это логично. Каждый должен заниматься своим делом. Тренер — тренировать. Генеральный директор или президент — управлять.

— Повлияет ли на итоговый вердикт руководителей «Локо» в отношении Семина обращение болельщиков, которые встали на защиту тренера?

— Вот тут могу с уверенностью сказать: мнение болельщиков никто учитывать не будет. Если наверху уже что-то решили, то решили.

— По мнению бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, болельщики и не должны влиять на политику клуба, так как приносят мизерный доход.

— Это упрощенный подход. Смородская говорила как финансист, но на самом деле болельщики играют огромную роль. Когда стадион пустой, футбол превращается в унылое зрелище. При этом поддержка фанатов окрыляет футболистов. Что в конечном итоге повышает спортивный результат и доходы. Мерить все прибылью от продажи билетов неправильно.

«ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА ОКАЗАЛАСЬ НЕЭФФЕКТИВНОЙ»

— Новость из «Спартака», тоже не чужой вам команды: с Александром Соболевым подпишут 4-летний контракт на сумму 1,2 млн евро в год. Андрей Тихонов уже заявил, что в золотые для красно-белых времена игроки получали в 110 раз меньше…

— То, что зарплаты в российской премьер-лиге не соответствуют качеству игры, ни для кого не секрет. Если было бы иначе, из России многие ведущие футболисты уехали бы… Но все равно, клубы должны поэтапно выводить футболиста на какой-то уровень, а не сразу класть ему всю сумму. Скажем, у меня был поэтапный рост зарплаты. Сыграл 20 матчей за основной состав -получил надбавку, еще 45 — снова. Плюс учитывались голы и передачи. Такая система более эффективна, чем когда человеку наваливают всю сумму, а потом разочаровываются. Тем более, нет смысла сорить деньгами сейчас, при нынешней экономической ситуации в стране. Если кому-то пять миллионов насыпать, это будет выглядеть как издевательство.

— Соболеву положили больше, чем он заслуживал?

— Я не видел его голов или даже матчей за «Спартак». Смотрел только предсезонный турнир… Может, конечно, он на тренировках феерит. Может, и заслужил… А вдруг начнет как из пулемета забивать, как Эрлинг Холанд, и тогда все разговоры затихнут.

— Надо ли доигрывать текущий чемпионат РПЛ?

— Обязательно.

Восемь туров — это больше четверти сезона. Поэтому нельзя раздавать еврокубковые путевки по текущей таблице. Многое еще может измениться. И главное — время-то есть. Просто подготовку к возобновлению сезона придется ужать до двух недель.

— Как сами соблюдаете режим самоизоляции?

— Полтора месяца сижу на даче. Не вылезаю отсюда. Оформлял ли пропуск? Да. Один раз. Ездил в город до квартиры и обратно. Вообще, пропускная система результата не дала. Можно ведь его оформить для магазина и поехать гулять. Число заражений все равно идет вверх.

И все же, после майских праздников придется смягчать меры. Не все могут работать на удаленке. Некоторые сферы совсем схлопнулись. Бизнесы сворачиваются пачками. А ресурсов на то, чтобы помочь всем в условиях тотального карантина, не хватит.