Миранчуки хотят в Испанию или Италию. Ими интересуются «Рома», «Милан», «Севилья»

При этом несколько европейских клубов также продолжают проявлять интерес к футболистам. В их число входят испанская «Севилья», итальянские «Рома» и «Милан», который минувшей зимой делал предложение «Локомотиву» об аренде Алексея Миранчука с правом выкупа.