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21:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Миранчуки хотят в Испанию или Италию. Ими интересуются «Рома», «Милан», «Севилья»

По данным «СЭ», полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки по-прежнему испытывают желание попробовать свои силы за границей.

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Источник: Спорт-Экспресс

Им наиболее интересен чемпионат Испании.

При этом несколько европейских клубов также продолжают проявлять интерес к футболистам. В их число входят испанская «Севилья», итальянские «Рома» и «Милан», который минувшей зимой делал предложение «Локомотиву» об аренде Алексея Миранчука с правом выкупа.

В сезоне-2019/20 24-летний Алексей Миранчук провел 26 матчей за «Локомотив», забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. У 24-летнего Антона — 13 игр, 2 забитых мяча и одна голевая передача.

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