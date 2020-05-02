«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров
До наступления перерыва в чемпионате России, связанного с эпидемией коронавируса, руководство «Краснодара» планировало расстаться с группой легионеров команды.
До наступления перерыва в чемпионате России, связанного с эпидемией коронавируса, руководство «Краснодара» планировало расстаться с группой легионеров команды.
Как стало известно Sport24, в список «игроков на выход» вошли Урош Спаич, Йон Гудни Фьолусон, Панталеан Кайо, Мануэл Фернандеш и Маркус Берг.
Если руководство клуба не будет корректировать решения, принятые до остановки чемпионата, пять легионеров, вошедших в список, покинут команду нынешним летом.
После 22 туров «Краснодар» с 41 набранным очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.