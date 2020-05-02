«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров

Источник: Sport24

Как стало известно Sport24, в список «игроков на выход» вошли Урош Спаич, Йон Гудни Фьолусон, Панталеан Кайо, Мануэл Фернандеш и Маркус Берг.

Если руководство клуба не будет корректировать решения, принятые до остановки чемпионата, пять легионеров, вошедших в список, покинут команду нынешним летом.