СМИ: «Локомотив» проявляет интерес к футболисту ПАОКа Яннулису

По информации источника, «Локомотив» уже интересовался Яннулисом в конце 2019 года, но не предпринял действий в зимнее трансферное окно. Сообщается, что теперь московский клуб вновь рассматривает вариант трансфера 24-летнего грека.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Яннулис в сезоне-2019/20 провел 34 матча за ПАОК во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять голевых передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €3,5 млн. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В составе ПАОКа Яннулис стал чемпионом Греции и обладателем национального кубка по итогам сезона-2018/19. За сборную Греции он провел семь матчей, в которых отдал одну голевую передачу.