Полузащитник ЦСКА Кучаев заявил, что попасть в футбол ему помог случай

«Попал [в футбол] на самом деле случайно, — сказал Кучаев. — Тренер пришел к нам в класс, где я учился, и просто предложил прийти к нему на занятие. И все пошли заниматься, не понимая, куда и зачем мы идем, просто так, чтобы занять свободное время. Именно этот тренер стал первым в моей жизни».