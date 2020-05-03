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14:41 (мск), источник: ТАСС

Режим самоизоляции для игроков «Зенита» продлится до решения по будущему текущего сезона

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Зенита» будут соблюдать домашний режим тренировок до наступления ясности в вопросе дальнейшей судьбы текущего сезона Тинькофф — Российской-премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

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Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, клубам предпочтительно возобновить сезон с 21 июня. Вопрос будущего текущего сезона будет обсуждаться на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) 15 мая.

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«Мы сейчас ждем информации по судьбе текущего чемпионата, и до того, как все определится, команда будет работать в таком же режиме», — сказал Медведев.

РФС обратился в Минспорт с просьбой о помощи в возвращении иностранных игроков в клубы премьер-лиги до возможного возобноления соревнований. «У нас вся команда в Петербурге», — подчеркнул Медведев.

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