Режим самоизоляции для игроков «Зенита» продлится до решения по будущему текущего сезона

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, клубам предпочтительно возобновить сезон с 21 июня. Вопрос будущего текущего сезона будет обсуждаться на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) 15 мая.
«Мы сейчас ждем информации по судьбе текущего чемпионата, и до того, как все определится, команда будет работать в таком же режиме», — сказал Медведев.
РФС обратился в Минспорт с просьбой о помощи в возвращении иностранных игроков в клубы премьер-лиги до возможного возобноления соревнований. «У нас вся команда в Петербурге», — подчеркнул Медведев.