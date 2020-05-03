Режим самоизоляции для игроков «Зенита» продлится до решения по будущему текущего сезона

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Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, клубам предпочтительно возобновить сезон с 21 июня. Вопрос будущего текущего сезона будет обсуждаться на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) 15 мая.

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«Мы сейчас ждем информации по судьбе текущего чемпионата, и до того, как все определится, команда будет работать в таком же режиме», — сказал Медведев.