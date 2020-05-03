Дзагоев: От пандемии будут очень серьезные последствия. Пострадают все, кроме, может быть, «Зенита» и «Краснодара»

«Мне кажется, будут очень серьезные последствия, учитывая, что клубы не зарабатывают. Только, может быть, “Зенит” со своим “Газпромом” не убавит зарплату игрокам и “Краснодар”. Все, наверное, ровно только у них останется. Остальные, скорее всего, пострадают. Тут, конечно же, не знаю, как будет. Надеюсь, не прям плачевно-плачевно, и мы сможем продолжать выступать и бороться за высшие места, за Лигу чемпионов. Будет ли вообще эта Лига чемпионов? Ну будет, наверное (смеется). Самое главное — чтобы футбол не ушел. Если футбол уйдет, то вообще», — рассказал Дзагоев в интервью #StayAtHome на ютуб-канале ЦСКА.