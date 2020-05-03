Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
БАТЭ
Неман
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Ислочь
Футбол. Зарубежный
14:00
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Все события
Фоторепортажи
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
15:27 (мск), источник: Sport24

Дзагоев: От пандемии будут очень серьезные последствия. Пострадают все, кроме, может быть, «Зенита» и «Краснодара»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев уверен, что последствия пандемии коронавируса, в том числе и экономические, клубы РПЛ будут ощущать еще долго.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 451 259+84 545
Скончалось244 295+4 950
Выздоровело1 101 574+40 872
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Мне кажется, будут очень серьезные последствия, учитывая, что клубы не зарабатывают. Только, может быть, “Зенит” со своим “Газпромом” не убавит зарплату игрокам и “Краснодар”. Все, наверное, ровно только у них останется. Остальные, скорее всего, пострадают. Тут, конечно же, не знаю, как будет. Надеюсь, не прям плачевно-плачевно, и мы сможем продолжать выступать и бороться за высшие места, за Лигу чемпионов. Будет ли вообще эта Лига чемпионов? Ну будет, наверное (смеется). Самое главное — чтобы футбол не ушел. Если футбол уйдет, то вообще», — рассказал Дзагоев в интервью #StayAtHome на ютуб-канале ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дочь Кафельникова: «Закрылась бы с Путиным на месяц карантина...»
Первый секс-символ русского тенниса. За что полюбили Курникову
СМИ: «Реал» намерен предложить МЮ 70 миллионов фунтов за Погба
Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ
СМИ: Черышев близок к уходу из «Валенсии»
«Ливерпуль» предложил игроку «Лейпцига» контракт на 5 лет
Режим самоизоляции «Зенита» продлится до решения по будущему ЧР
Украинский боксер рассчитывает получить реванш с Бетербиевым
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь