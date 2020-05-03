Экс-генсек РФС: Все российские чемпионаты придется завершить досрочно

Источник: Спорт РИА Новости

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов в четверг заявил, что руководство лиги доведет до РФС позицию клубов о невозможности полноценно завершить первенство ФНЛ в период с 21 июня по 2 августа. В таком случае турнирная таблица первенства, которая была на момент приостановки сезона в марте, становится окончательной. Исполком РФС запланирован на 15 мая.

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«Думаю, доиграть чемпионат ФНЛ представляется практически невозможным. С учетом существующей картины я полагаю, что и РПЛ не сможет доиграть сезон. И что тут говорить о ПФЛ. К сожалению для многих, этот сезон, видимо, придется завершать досрочно. Это мой прогноз. Но я буду рад, если ошибусь. Кстати, ФИФА предлагает европейским чемпионатам рассмотреть переход на систему “весна-осень”. На мой взгляд, было бы безболезненным перейти на такой формат со следующего сезона», — сказал Воробьев по телефону.

«Сейчас можно было спокойно доиграть этот сезон осенью, по спортивному принципу решить вопрос по делегированию клубов в еврокубки. Плюс при таком условии не возникло бы вопросов по переходу клубов. И играть хотя бы два года по системе “весна-осень”. Но, похоже, к такому варианту мало кто склоняется», — продолжил собеседник агентства.

Воробьев обратил внимание на то, что окончательное решение остается за РФС. «Футбол — одна экосистема, и должны быть учтены интересы всех сторон: футболистов, тренеров, функционеров, болельщиков, букмекеров. Но в качестве молотка должен выступать РФС, а лиги ФНЛ, РПЛ, ПФЛ — это гвозди. Окончательные решения должны быть приняты 15 мая на исполкоме РФС. И сейчас нужно семь раз примерить, а потом уже выносить решения», — добавил он.