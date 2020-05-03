Бывший футболист сборной России обратился к «ноющим» о деньгах соотечественникам

51-летний специалист считает, что россиянам не стоит критиковать государство за недостаточную поддержку во время пандемии. «Работают магазины, действует метро, ездят троллейбусы с автобусами. Люди, которые делают для всех нас важные вещи — они получают деньги. А если ты дармоед, который хочет просто так получать деньги — это всего лишь твой выбор. Может, тогда следует поменять профессию», — заявил он.