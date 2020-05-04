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11:20 (мск), источник: ТАСС

Логотип ФК ЦСКА вошел в десятку красивейших в мире по итогам голосования газеты Marca

ТАСС, 4 мая. Логотип московского футбольного клуба ЦСКА занял девятое место в голосовании за самую красивую эмблему, организованном испанским изданием Marca.

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В список номинантов были включены эмблемы 50 команд. Голосование проводилось на сайте издания в течение недели, отмечается, что было учтено более 14 млн голосов.

Первое место занял логотип клуба «Раджа Касабланка» (Марокко). Далее номинанты расположились в следующем порядке: «Аль-Ахли» (Египет), «Флуминенсе» (Бразилия), «Реал» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания), «Коло-Коло» (Чили), ЦСКА (Россия), «Бешикташ» (Турция).

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Голосование испанская газета провела во второй раз. В первом победу одержал бразильский «Палмейрас».

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