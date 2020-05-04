Логотип ФК ЦСКА вошел в десятку красивейших в мире по итогам голосования газеты Marca
ТАСС, 4 мая. Логотип московского футбольного клуба ЦСКА занял девятое место в голосовании за самую красивую эмблему, организованном испанским изданием Marca.
ТАСС, 4 мая. Логотип московского футбольного клуба ЦСКА занял девятое место в голосовании за самую красивую эмблему, организованном испанским изданием Marca.
В список номинантов были включены эмблемы 50 команд. Голосование проводилось на сайте издания в течение недели, отмечается, что было учтено более 14 млн голосов.
Первое место занял логотип клуба «Раджа Касабланка» (Марокко). Далее номинанты расположились в следующем порядке: «Аль-Ахли» (Египет), «Флуминенсе» (Бразилия), «Реал» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания), «Коло-Коло» (Чили), ЦСКА (Россия), «Бешикташ» (Турция).
Голосование испанская газета провела во второй раз. В первом победу одержал бразильский «Палмейрас».