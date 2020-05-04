Раскритиковавшего ноющих о деньгах россиянах тренера «Ахмата» посчитали дармоедом

Уткин обратил внимание на то, что бывший футболист сборной России посчитал критиков власти дармоедами. При этом, подчеркивает журналист, команда под руководством Шалимова замыкает турнирную таблицу чемпионата. А сам специалист, по информации Уткина, получает за это «порядка полумиллиона долларов в год».