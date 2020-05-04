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12:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист сборной России оправдался за слова о дармоедах

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов оправдался за свои слова о тех, кто рассчитывает на финансовую помощь от государства во время пандемии коронавируса. Его слова приводит Sport24.

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Бывший футболист сборной России заявил, что пошутил и имел в виду своих футболистов, говоря о дармоедах. Он посоветовал окружающим «дружить с юмором».

3 мая Шалимов резко высказался о россиянах, которые критикуют власти за недостаточную помощь гражданам во время пандемии. В частности, он посоветовал им «сменить профессию».

После 22 матчей Тинькофф Российской премьер-лиги «Ахмат» замыкают турнирную таблицу чемпионата.

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