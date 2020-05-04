Луческу — о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым

Источник: РИА "Новости"

«Саша — один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим и спокойным, без какой-либо агрессии. Не знаю, что случилось с ним в той истории, возможно, на него плохо повлияли люди, с которыми он находился.

Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждёт, были лишь поддержкой в трудной ситуации. «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России.

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