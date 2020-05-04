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21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Луческу — о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что нападающий Александр Кокорин больше не будет выступать за петербургский клуб. Сейчас форвард играет за «Сочи» на правах аренды.

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Источник: РИА "Новости"

«Саша — один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим и спокойным, без какой-либо агрессии. Не знаю, что случилось с ним в той истории, возможно, на него плохо повлияли люди, с которыми он находился.

Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждёт, были лишь поддержкой в трудной ситуации. «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России.

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Поехать в Европу для него — отличный вариант. Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии", — приводит слова Луческу Sport24.

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24 апреля© Piter.tv
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