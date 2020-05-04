Александр Кокорин: Если чемпионат России закончат досрочно, мне нечего делать в «Сочи»

«С одной стороны, мне хотелось бы доиграть чемпионат, но главная проблема — иностранцы. Они находятся дома, а их не пускают в Россию. Если говорить о расширении, то для меня что 16 команд, что 18 — нет разницы. Но в целом в расширении не вижу ничего плохого.