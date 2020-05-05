«Дзюбе по силам руководить атакой в одиночку». Шотландское издание призывает «Рейнджерс» подписать россиянина

В их число наряду с Хэлом Робсоном-Кану из «Вест Бромвича» и Крисом Мартином из «Дерби Каунти» попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Его контракт рассчитан до лета текущего года.

— При росте 196 сантиметров Артем Дзюба — еще один футболист, который может добавить мощи линии атаки, которой не хватает еще со времен Дадо Пршо, — отмечено в статье. — С 24 забитыми мячами в 42 встречах за сборную России и 13 голами в 21 встрече в составе «Зенита» в текущем сезоне Дзюба доказал, что ему вполне по силам руководить атакой клуба в одиночку.