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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Павел Мамаев рассказал об отношении к религии и критике

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что ему дала религия, а также поделился мнением о своём отношении к критике.

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Источник: РИА "Новости"
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7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

«В духовной практике, семье, религии я нашёл защиту. Я укрепил свою веру. Я читал Библию. До этого я прочитал, но не вкладывал в себя понимание. Сейчас всё становится для меня яснее: есть хорошее, есть плохое. Семья и вера много мне дали.

Я настолько привык к критике по отношению ко мне, к моей семье, что у меня выработался иммунитет. Последний год я стараюсь людей не осуждать. Когда вижу нелицеприятные комментарии, мне становится жаль этих людей. Когда-то я тоже таким был, но пришёл к тому, что сегодня так уже не сделал бы. Я смотрю на таких как на несчастных, — сказал Мамаев в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.

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