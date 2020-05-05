Павел Мамаев рассказал об отношении к религии и критике
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что ему дала религия, а также поделился мнением о своём отношении к критике.
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что ему дала религия, а также поделился мнением о своём отношении к критике.
«В духовной практике, семье, религии я нашёл защиту. Я укрепил свою веру. Я читал Библию. До этого я прочитал, но не вкладывал в себя понимание. Сейчас всё становится для меня яснее: есть хорошее, есть плохое. Семья и вера много мне дали.
Я настолько привык к критике по отношению ко мне, к моей семье, что у меня выработался иммунитет. Последний год я стараюсь людей не осуждать. Когда вижу нелицеприятные комментарии, мне становится жаль этих людей.