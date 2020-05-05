Павел Мамаев рассказал об отношении к религии и критике

7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

«В духовной практике, семье, религии я нашёл защиту. Я укрепил свою веру. Я читал Библию. До этого я прочитал, но не вкладывал в себя понимание. Сейчас всё становится для меня яснее: есть хорошее, есть плохое. Семья и вера много мне дали.