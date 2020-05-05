Мамаев рассказал, как изменилась его дружба с Кокориным после ареста
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как изменились его отношения с нападающим «Сочи» Александром Кокориным после ареста в 2018 году.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как изменились его отношения с нападающим «Сочи» Александром Кокориным после ареста в 2018 году.
В мае 2019 года по решению Пресненского суда Москвы Павел Мамаев и Александр Кокорин за две драки в центре столицы были отправлены в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет колонии. Футболисты вышли по УДО 17 сентября 2019 года, и продолжили выступления на профессиональном уровне.
«Мы не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определенные выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой», сказал Мамаев в прямом эфире в
В конце апреля 2020 года телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск к Мамаеву и Кокорину на 321 тысячу рублей за поврежденный в драке автомобиль. Рассмотрение дела начнется 6 мая.