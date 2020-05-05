Мамаев рассказал, как изменилась его дружба с Кокориным после ареста

Источник: Спорт РИА Новости

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

В мае 2019 года по решению Пресненского суда Москвы Павел Мамаев и Александр Кокорин за две драки в центре столицы были отправлены в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет колонии. Футболисты вышли по УДО 17 сентября 2019 года, и продолжили выступления на профессиональном уровне.

«Мы не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определенные выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой», сказал Мамаев в прямом эфире в Instagram-аккаунте генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки.