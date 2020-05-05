Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Все события
Фоторепортажи
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
5 мая, источник: Спорт РИА Новости

Мамаев рассказал, как изменилась его дружба с Кокориным после ареста

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как изменились его отношения с нападающим «Сочи» Александром Кокориным после ареста в 2018 году.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии
Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

В мае 2019 года по решению Пресненского суда Москвы Павел Мамаев и Александр Кокорин за две драки в центре столицы были отправлены в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет колонии. Футболисты вышли по УДО 17 сентября 2019 года, и продолжили выступления на профессиональном уровне.

«Мы не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определенные выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой», сказал Мамаев в прямом эфире в Instagram-аккаунте генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки.

В конце апреля 2020 года телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск к Мамаеву и Кокорину на 321 тысячу рублей за поврежденный в драке автомобиль. Рассмотрение дела начнется 6 мая.

Читайте также
Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО
Во время загрузки произошла ошибка.
5 мая© Piter.tv
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Японцы просят Медведеву покинуть их страну
Стало известно об ухудшении состояния отца Хабиба Нурмагомедова
Губерниев прокомментировал скандальную статью о сыне Плющенко
Стали известны финансовые потери «Барселоны» от коронавируса
Российский нападающий подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ
Лучшие российские легионеры в истории футбола (фото)
Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1
Елизавета Туктамышева опубликовала эффектное фото с макияжем
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь