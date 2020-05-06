В «Локо» готовится смена тренера. Объясняем, почему клуб хочет поменять Семина на Николича

Источник: РИА "Новости"

Откуда взялся Николич?

Ещё в марте «Чемпионат» первым сообщил, что Марко Николич может сменить Сёмина на посту тренера «Локо» по окончании сезона. По нашей информации, переговоры с Николичем были проведены ещё в декабре. Примерно в те же сроки между клубом и сербским специалистом было подписано предварительное соглашение или соглашение о намерениях.

По нашим данным, «Локомотив» очень долго вёл переговоры, изучал кандидатов.

К примеру, руководители клуба общались с бывшим нападающим Петаром Шкулетичем, который уже работал с Николичем. Видимо, отзывы Шкулетича о специалисте оказались позитивные. Сербский тренер уже согласовал зарплату с клубом в размере в 1,2 млн евро в год. Это ровно в два раза меньше нынешнего оклада Юрия Сёмина. Также Николичу будет полагаться бонус в 500 тыс. евро, если москвичи успешно квалифицируются в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

А что Палыч?

Важно понимать, что нынешняя эпидемия коронавируса дала руководству «Локомотиву» почти идеальный шанс поменять тренера. Ведь, с огромной долей вероятности, зрителей на трибунах не будет ещё долго, а значит, критиковать руководство за непопулярное решение с трибун будет некому.

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Василий Кикнадзе никогда не скрывал, что готов рассматривать других кандидатов на пост главного тренера вместо. По нашей информации, увольнение Сёмина могло состояться ещё во время зимних сборов, но тогда его отстоял гендиректор РЖД Олег Белозёров, дав Юрию Павловичу время до конца сезона.

Позиции Сёмина сильно пошатнулись после его выступления в «Спорт-экспрессе».

Своей эмоциональной колонкой о зарплатах футболистов тренер поверг в шок высшее руководство клуба и РЖД. Такого от Сёмина не ожидал никто, его шаг не оценили. Это лишний аргумент в пользу непродления истекающего контракта.

Как это будет?