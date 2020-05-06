ФИФА расследует трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак»

Источник: AP 2020

«Олд Бойз» полагалось 40% от продажи Понсе, но «Рома» значительно снизила сумму компенсации, включив в сделку голкипера Андреа Романьоли (сейчас выступает за «Спартак-2»). По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил за 21-летнего итальянца € 3 млн, при этом его стоимость на момент трансфера оценивалась в € 25 тыс.

В качестве компенсации красно-чёрные требуют взыскать с «Ромы» € 2 млн.

Понсе является воспитанником «Олд Бойз». В 2015 году форвард перешёл в «Рому», за которую в итоге не провёл ни одного официального матча. В течение трёх сезонов Эсекьель на правах аренды играл в «Гранаде», «Лилле» и афинском АЕКе.

В нынешней кампании Понсе забил 9 голов в 26 матчах за «Спартак» во всех турнирах.