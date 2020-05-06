Адвокат: Мамаев выплатил телеведущей 321 тыс рублей, согласившись с иском

Источник: РИА "Новости"

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

В конце апреля стало известно, что Ушакова (ее фамилия по паспорту — Маслий) подала иск к Мамаеву, братьям Кокориным и Александру Протасовицкому на 321 тысячу рублей, предварительное заседание по иску было назначено в Савеловском суде Москвы на 6 мая. Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила РИА Новости, что ее клиент «не причинил никакого ущерба ни автомобилю, принадлежащему Ольге Маслий, ни ее водителю Виталию Соловчуку».

«Ознакомившись с материальным требованием истицы Ольги Маслий, Павел Мамаев принял решение единолично компенсировать заявленную сумму, что и было сегодня сделано», — сказал Бушманов.

Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1,5 лет колонии (Кокорины).

Футболисты вышли по УДО 17 сентября, а через несколько месяцев возобновили выступления на профессиональном уровне.