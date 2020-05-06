Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
16:35 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан договорился о контракте с клубом российской премьер-лиги

Следующим клубом капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана может стать клуб РПЛ «Рубин». Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По его словам, стороны обговорили условия, и Исламхан намеревался ехать в Казань после завершения контракта в ОАЭ с «Аль-Айном».

«Надеюсь, что ситуация не поменяется и Исламхан все же отправится в «Рубин». Единственное, с чем пока нет четкой ясности, — сроки окончания его аренды. Формально она заканчивается в конце июня, но чемпионат ОАЭ также был приостановлен, как и остальные. И о сроках его возобновления официально пока не сказано.

Добавлю, что потенциальный переход Исламхана в «Рубин» — заслуга не его агентов из России, а комплексная работа нескольких людей из Казани и Алматы, — написал Кожахмет.

Отметим, что ранее представитель Исламхана рассказал, что к нему есть интерес от клубов чемпионата России и итальянской Серии А. Также еще в январе была информация, что «Рубин» заинтересован в услугах казахстанца.

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Бывший клуб Сейдахмета оказался на грани банкротства
Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Что об этом известно
Почему «Локомотив» хочет поменять Семина на Николича
Великий гол Буре в 1991-м. Он впервые забил на глазах у Гретцки
Двукратный обладатель Кубка Гагарина покинул «Магнитку»
В Испании оценили исходящую от Смолова опасность
Адвокат: Мамаев выплатил телеведущей 321 тысячу рублей
Форвард минского «Динамо» сменил клуб в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь