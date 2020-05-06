Исламхан договорился о контракте с клубом российской премьер-лиги

Источник: РИА "Новости"

По его словам, стороны обговорили условия, и Исламхан намеревался ехать в Казань после завершения контракта в ОАЭ с «Аль-Айном».

«Надеюсь, что ситуация не поменяется и Исламхан все же отправится в «Рубин». Единственное, с чем пока нет четкой ясности, — сроки окончания его аренды. Формально она заканчивается в конце июня, но чемпионат ОАЭ также был приостановлен, как и остальные. И о сроках его возобновления официально пока не сказано.

Добавлю, что потенциальный переход Исламхана в «Рубин» — заслуга не его агентов из России, а комплексная работа нескольких людей из Казани и Алматы, — написал Кожахмет.