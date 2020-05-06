Враги, говорите? Как «Спартак» одним матчем спас ЦСКА от вылета в первую лигу
Спартаковцы отказались сдавать матч, который мог утопить «армейцев».
Спартаковцы отказались сдавать матч, который мог утопить «армейцев».
«Спартак» и ЦСКА — самые принципиальные соперники в нашем футболе. Футбольные враги. Болельщики
«В 1974-м мы заняли второе место и в конце сезона играли в
На самом деле бывший полузащитник «Спартака»
Вообще, в те годы договорные матчи в чемпионате СССР были распространены, и это ни для кого из специалистов не являлось секретом. Вот, например, что писал в июльском номере еженедельника «Футбол-Хоккей» заслуженный тренер страны Виктор Маслов:
«Поводя итоги первого круга, считаю своим долгом заметить, что некоторые матчи представляли удручающую картину тем, что от борьбы сознательно отказывались обе встречавшиеся команды. И даже если эти матчи заканчивались не нулевыми ничьими, а с результатами 2:2 или 3:3, это вряд ли кого могло ввести в заблуждение».
Если бы «Спартак» проиграл «Кайрату» в
К 10 ноября ситуация в таблице была следующей: киевское «Динамо» опережало «Спартак» на шесть очков (за победу тогда давали лишь два очка), причём обе команды имели по три матча в запасе, включая по одному перенесённому. Вылетел из Высшей лиги аутсайдер «Нистру». Ещё несколько команд стремились сохранить место в элите, чтобы не составить компанию клубу из Кишинёва. В наиболее сложной ситуации находились «Заря» из Ворошиловграда, занимавшая 15-е место с 23 очками, а также ЦСКА и «Кайрат» (по 24 очка). В отличие от конкурентов, у москвичей и алмаатинцев оставалось только по две игры на финише — перенесённых матчей они не имели.
Киевляне получили в Ташкенте устраивавшую их ничью 3:3, позволив сопернику уйти от поражения на 89-й минуте, и отпраздновали чемпионство. «Заря» разгромила дома московское «Торпедо» — 3:0, а вот ЦСКА потерял очки в Донецке: сыграл вничью с «Шахтёром» — 0:0. «Спартак», как и говорил Ловчев, не стал валять дурака в
Таким образом, перед заключительным 30-м туром ЦСКА и «Заря» набрали по 25 очков, а «Кайрат» — 24. В случае равенства набранных баллов положение команд определялось разницей мячей. У москвичей она составляла «-5», у ворошиловградцев «-8», а у алмаатинцев — «-11». Выходит, судьба «армейцев» зависела только от них самих. ЦСКА достаточно было выиграть с любым счётом, не оглядываясь на количество мячей. Либо сыграть вничью, надеясь на то, что «Кайрат» не победит завоевавшее золото киевское «Динамо» с фантастической разницей более чем в пять голов.
Так совпало, что ЦСКА играл 17 ноября на выезде с «Зарей». Этот матч начинался позже игры в
Как бы то ни было, победа «Спартака» в
Разумеется, «Заря» получила нужный результат. «Разыграли партию» в Тбилиси красиво. Гости из Ворошиловграда забили два мяча к 10-й минуте, однако в концовке матча хозяева осчастливили публику эффектным камбэком. Голы Манучара Мачаидзе на 80-й минуте и Гиви Нодии на 87-й принесли «Динамо» победу — 3:2. Все были довольны. Кроме «Кайрата».
Самое забавное, что ещё 6 ноября, когда финиш был близок, а положение в группе аутсайдеров оставалось запутанным, «Кайрат» и ЦСКА тоже сыграли друг с другом довольно странный матч в Москве. По ходу игры хозяева дважды зарабатывали пенальти, но Борис Копейкин пробил мимо, а удар Владимира Федотова парировал вратарь. Возможно, соперники предполагали, что нулевая ничья поможет им в борьбе за выживание, но алмаатинцам
Любопытно, что ЦСКА не так плохо начал сезон-1974. На старте чемпионата СССР «армейцы» находились в группе лидеров — после шести туров вообще делили первое место, но затем у них начался спад. В результате завершался сезон для москвичей совсем уж удивительным событием: на финише наставника команды Владимира Агапова сменил знаменитый хоккейный тренер Анатолий Тарасов.
«В 1974 году тренером в ЦСКА был Агапов. Мягкий, тренировки весь сезон — только «дыр-дыр». Приходим
Уходя с поля, защитник (как было указано в протоколе) нецензурно оскорблял арбитра, а также грозил ему физической расправой после матча.
Ну, а два года спустя уже ЦСКА мог помочь боровшемуся за выживание «Спартаку». Если бы «армейцы» в последнем туре выиграли у «Днепра» в Днепропетровске, то их принципиальный соперник сохранил бы место в Высшей лиге. Но они уступили 0:1 — и
Анатолий Романов