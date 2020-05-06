ФК «Зенит» в конце мая в онлайн-формате отпразднует 95-летие клуба
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Петербургский «Зенит» в конце мая 2020 года
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Петербургский «Зенит» в конце мая 2020 года
«В конце мая “Зенит” отпразднует свое 95-летие, однако готовиться к празднику начали уже сегодня, — сказал Медведев. — Программу празднования
«История “Зенита” будет также представлена в формате подкастов, созданных и записанных футбольными историками, исследователями
«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. В советское время команда по разу выиграла чемпионат и Кубок СССР, а также стала обладателем Кубка сезона СССР. В новейшей истории петербуржцы стали пятикратными чемпионами России, трехкратными обладателями Кубка России, четырехкратными победителями Суперкубка России, а также единственными победителями Кубка