Гендиректор «Тамбова»: Конкретных разговоров про завершение сезона в РПЛ не было
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Предметная дискуссия о завершении сезона Тинькофф — Российской
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Предметная дискуссия о завершении сезона Тинькофф — Российской
Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило о том, что с высокой долей вероятности на исполкоме РФС 15 мая, учитывая мнение большинства клубов, будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ. В конце апреля по итогам общего собрания клубов
«Такой вариант [принятия решения о досрочном завершении сезона в РПЛ] не проговаривался, это
«До 15 мая еще девять дней. Если пойдет на спад [число новых заразившихся] — это одна история, если спада не будет, будет рассматриваться вариант завершения чемпионата. Пока конкретного ничего не было», — добавил он.
Нынешний сезон РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля