«Последний бой». Вдова экс-полузащитника «Зенита» Риксена представила книгу о футболисте
Вероника, вдова бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, написала книгу о футболисте.
Вероника, вдова бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, написала книгу о футболисте.
Книга получила название «Последний бой. Жизнь с БДН» и была написана Вероникой в соавторстве с Винсентом Де Врисом.
«Всем привет! С гордостью представляю вам обложку книги о моем муже. Это история, которую он хотел бы рассказать, история его последних лет», — написала Вероника Риксен в инстаграме.
В октябре 2013 года стало известно, что у Фернандо была диагностирована болезнь двигательного нейрона (БДН) — неизлечимое заболевание, которое приводит к смерти. Его тело постепенно стало отказывать,