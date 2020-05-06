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6 мая, источник: Sport24

«Последний бой». Вдова экс-полузащитника «Зенита» Риксена представила книгу о футболисте

Вероника, вдова бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, написала книгу о футболисте.

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Источник: Reuters

Книга получила название «Последний бой. Жизнь с БДН» и была написана Вероникой в соавторстве с Винсентом Де Врисом.

«Всем привет! С гордостью представляю вам обложку книги о моем муже. Это история, которую он хотел бы рассказать, история его последних лет», — написала Вероника Риксен в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре 2013 года стало известно, что у Фернандо была диагностирована болезнь двигательного нейрона (БДН) — неизлечимое заболевание, которое приводит к смерти. Его тело постепенно стало отказывать, экс-футболист прожил до сентября 2019 года.

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