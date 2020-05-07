Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
09:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Переход Ньясса из «Локомотива» в «Эвертон» вошел в Топ-50 худших трансферов АПЛ

Телеканал ESPN составил Топ-50 худших трансферов в истории чемпионата Англии.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Возглавил список «Саутгемптон», подписавший в 1996 году Али Диа. 31-летний футболист сыграл всего один матч, а затем с ним расторгли контракт.

Второе место зянл переход Дэнни Дринкуотера из «Лестера» в «Челси» за 34,1 миллиона фунтов стерлингов в 2017 году, а замкнул тройку трансфер Рикардо Альвареса из «Интера» в «Сандерленд» за 9,5 миллиона фунтов стерлингов в 2015 году.

Стоит отметить, что на 41-й позиции оказался переход нападающего Умара Ньясса из «Локомотива» в «Эвертон» за 16,1 миллиона фунтов стерлингов в 2016 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эвертон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Анонимные эксперты назвали сына Плющенко и Рудковской аутистом. Мир фигурного катания восстал
«Сделал КТ легких — пневмония...» Как я случайно узнал, что заболел коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 6 мая
Еще одна ученица Тутберидзе ушла к Плющенко
57-летний Эвандер Холифилд объявил о возвращении в бокс
Двукратный обладатель Кубка Гагарина покинул «Магнитку»
Стала известна возможная дата 1/4 финала ЛЧ «Ювентус» — «Лион»
Адвокат: Мамаев выплатил телеведущей 321 тысячу рублей
Названа дата возобновления сезона в первой и второй бундеслигах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь