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12:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владельца «Спартака» Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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«У председателя совета директоров ФК “Спартак-Москва” Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

За последние сутки в России зафиксирован 11 231 подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.

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