Владельца «Спартака» Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
«У председателя совета директоров ФК “Спартак-Москва” Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.
За последние сутки в России зафиксирован 11 231 подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.