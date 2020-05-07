ФК «Зенит» не станет менять решения не рассматривать трансферы до конца сезона

Источник: РИА "Новости"

Нынешний сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. В середине апреля Медведев заявил ТАСС о том, что «Зенит» до конца сезона не собирается рассматривать варианты с трансферами как на вход, так и на выход.

«Никаких оснований для изменения этого решения нет, — сказал Медведев. — От коллег по Европе мы видим и слышим, что переговоры если и ведутся, то очень вялые. Нет ярких и больших переходов. Это и понятно».

В составе «Зенита» есть восемь игроков, чьи контракты истекают после завершения сезона-2019/20. Это вратарь Михаил Кержаков, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, полузащитники Далер Кузяев, Юрий Жирков и Олег Шатов, а также нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин. Семь футболистов, за исключением Кокорина, в этом сезоне выступали за сине-бело-голубых. 29-летний форвард находится в аренде до конца сезона в «Сочи».