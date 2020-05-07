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18:57 (мск), источник: Sport24

Брат Леонида Федуна рассказал о самочувствии владельца «Спартака», госпитализированного с коронавирусом

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун назвал терпимым состояние своего брата Леонида Федуна, попавшего в больницу с коронавирусной инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг стало известно, что 64-летний председатель совета директоров «Спартака» и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун был госпитализирован в одну из больниц Москвы в плановом режиме сразу после того, как сдал положительный тест на COVID-19.

«Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все. Стандартное лечение — две недели. Если все будет по плану, то он выйдет через это время», — цитирует Андрея Федуна ТАСС.

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