Брат Леонида Федуна рассказал о самочувствии владельца «Спартака», госпитализированного с коронавирусом

В четверг стало известно, что 64-летний председатель совета директоров «Спартака» и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун был госпитализирован в одну из больниц Москвы в плановом режиме сразу после того, как сдал положительный тест на COVID-19.

«Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все. Стандартное лечение — две недели. Если все будет по плану, то он выйдет через это время», — цитирует Андрея Федуна ТАСС.