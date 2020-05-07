Дик Адвокат обратился к болельщикам «Зенита»

«Дорогие друзья из “Зенита”! Надеюсь, вы насладитесь трансляциями матчей Кубка УЕФА 2008 года. Это было отличное время, которое мы провели вместе с вами. Надеюсь, вам понравится. Желаю всего наилучшего всем фанатам “Зенита”!», — сказал Адвокат.