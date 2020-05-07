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20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Дик Адвокат обратился к болельщикам «Зенита»

Петербургский «Зенит» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с бывшим главным тренером команды Диком Адвокатом, ныне возглавляющим нидерландский «Фейеноорд».

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Источник: AFP 2020

«Дорогие друзья из “Зенита”! Надеюсь, вы насладитесь трансляциями матчей Кубка УЕФА 2008 года. Это было отличное время, которое мы провели вместе с вами. Надеюсь, вам понравится. Желаю всего наилучшего всем фанатам “Зенита”!», — сказал Адвокат.

«Зенит» объявил о показе матчей Кубка УЕФА сезона-2007/2008. Игры будут транслироваться на ютуб-канале петербургского клуба.

Кубок УЕФА 2007/08 — 37-й розыгрыш Кубка. Финальный матч состоялся 14 мая 2008 года на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере между «Зенитом» и шотландским «Рейнджерс» и завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.

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20:21 (мск)© НТВ
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