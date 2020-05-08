«Спартак» сдал матч «Черноморцу». Евгений Ловчев о договорняке в Одессе

— С самого начала все было странно.
—
— Я был уверен — взял! А годы спустя Анзор возглавил комиссию по договорнякам. Вспомнил Одессу: «Мне там предлагали, а я не взял». Я даже приподнялся: «Не сомневался, что ты взял тогда» — «Нет!».
— А играл так, будто взял?
— Я был уверен, что не взяли трое — я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве.
— Ну и дела.
— Игра удивительная. Я отдаю мячик нашему нападающему — а тот пасует Секечу из «Черноморца». Волтузят нас!
— Так что Кавазашвили?
— Мне показалось по настроению — знает, что
— Как можно было в перерыве донести Абрамову?
—
—
— Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу —
— Кому?
— Володьке Петрову и еще
— Сколько тогда заплатили?
— По 500 рублей каждому. Мне ребята рассказывали.
— Кто именно?
— Не скажу. (Юрий Голышак, Александр Кружков).