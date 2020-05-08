Игрок «Спартака» рассказал о покупке Porsche у Кокорина за 8 миллионов
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев сообщил, что приобрел автомобиль у форварда «Сочи» Александра Кокорина.
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев сообщил, что приобрел автомобиль у форварда «Сочи» Александра Кокорина.
Ранее Кокорин рассказывал, что после выхода из тюрьмы продал сразу три своих самых дорогих автомобиля, чтобы «очиститься».
«Чего греха таить, это правда, я купил у Кокорина Porsche 911 за восемь миллионов. Взял машину, когда еще играл в “Крыльях”, но все деньги за нее я до сих пор не отдал. Я должен Кокорину еще полтора миллиона. Как зарплата придет — отдам. Сразу все не выплатил, потому что у меня не было таких больших денег», — рассказал Соболев на
«У меня есть еще одна машина, семейная. А Porsche — это мечта детства. Мне кажется, у любого пацана такое желание есть — погонять на быстрой машине», — добавил Соболев.
Соболев в феврале перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды. За московский клуб нападающий провел четыре матча и отметился двумя результативным передачами.