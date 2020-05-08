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11:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок «Спартака» рассказал о покупке Porsche у Кокорина за 8 миллионов

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев сообщил, что приобрел автомобиль у форварда «Сочи» Александра Кокорина.

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Источник: Спорт РИА Новости
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7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

Ранее Кокорин рассказывал, что после выхода из тюрьмы продал сразу три своих самых дорогих автомобиля, чтобы «очиститься».

«Чего греха таить, это правда, я купил у Кокорина Porsche 911 за восемь миллионов. Взял машину, когда еще играл в “Крыльях”, но все деньги за нее я до сих пор не отдал. Я должен Кокорину еще полтора миллиона. Как зарплата придет — отдам. Сразу все не выплатил, потому что у меня не было таких больших денег», — рассказал Соболев на YouTube-канале Евгения Савина.

«У меня есть еще одна машина, семейная. А Porsche — это мечта детства. Мне кажется, у любого пацана такое желание есть — погонять на быстрой машине», — добавил Соболев.

Соболев в феврале перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды. За московский клуб нападающий провел четыре матча и отметился двумя результативным передачами.

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