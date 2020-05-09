Дмитрий Селюк: Не знаю, посадят ли Кикнадзе, но от футбола его могут отстранить пожизненно

Источник: РИА "Новости"

— 8 мая вы через свой твиттер обратились в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту смерти в апреле молодого игрока «Казанки». Почему выбрали такой странный способ обращения? Не правильнее ли было сделать официальный запрос?

— Ситуация такова: смерть любого человека должна повлечь определенное расследование причин случившегося. Особенно когда человек умирает в 22 года. Но в ситуации с Самохваловым мы ничего не слышим и не видим. Как будто каждый день из-за проблем с сердцем умирают молодые спортсмены.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c76dfcc36c03de25d25" data-vnd="1c76dfcc36c03de25d25" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c76dfcc36c03de25d25" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы же помним, как было в «Фиорентине», когда умер Давиде Астори. Ему был 31 год. И он умер не на пробежке, а ночью во сне. Тем не менее, завели уголовное дело. Врач на скамье подсудимых. Генеральному директору как-то удалось отвертеться, но и он был под подозрением.

Ситуация в «Локомотиве» ничем не отличается. И я говорю об этом не для того, чтобы словить хайп. Меня и так все знают. Но я хочу привлечь внимание общественности. Там очень мутная история. Клуб не имел права подписывать контракт с игроком при таких проблемах со здоровьем. И если бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская была в курсе и говорит, что по этой причине футболиста не допускали до тренировок, то как об этом мог не знать нынешний генеральный директор клуба Василий Кикнадзе?

Здесь нужно во всем тщательно разобраться. Пусть Генпрокуратура проведет проверку и даст заключение, кто и в чем конкретно виноват. Либо докажет обратное… На мой взгляд, врач точно должен понести ответственность. Но и Кикнадзе не может не быть причастным. А если это так, то как минимум его должны отстранить от футбольной деятельности пожизненно. Не знаю, посадят его или нет, но к футболу он не должен иметь отношения.

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Я, конечно, не доктор. Но в «Локомотиве» явно какая-то проблема по медицинской части. Вот и Вася Уткин пишет, что Олег Пашинин не может быть тренером, так как перенес инфаркт. На все это нельзя смотреть сквозь пальцы. Если врачи и администрация клуба не будут следить за здоровьем игроков, то мы продолжим получать такие истории, когда из жизни преждевременно уходят совсем еще молодые ребята. Без контроля профессиональный спорт — очень опасное занятие.

И РПЛ должна создать подробную базу данных, в которой любого игрока можно было в онлайне проверить на наличие тех или иных проблем. Чтобы клубы не могли ничего скрыть при трансферах. А в «Локомотиве», как уже не раз замечалось, это ведь уже вторая смерть молодого футболиста за два года. И не важно, что предыдущий случай скорее был связан с алкоголем, наркотиками, какая разница (речь о 18-летнем Алексее Ломакине, умершем в 2018 году. — прим. ред.)? На что врачи, руководители? Если у человека зависимость, если он может напиться до состояния, опасного для жизни, зачем с ним подписывать контракт?

— Еще раз поясните: какого исхода вы ждете?

— В Италии, повторюсь, все закончилось тюрьмой. И в России это уголовная статья. Думаю, врач и генеральный директор «Локомотива» реально могут сесть, если провести объективное расследование.

Как я понимаю, у Самохвалова родители не очень обеспеченные, на них, возможно, надавили, чтобы завуалировать всю ситуацию. И мне странно, что журналисты не опередили меня и не обратились в прокуратуру раньше. Или хотя бы не сделали запрос, проводится ли какое-то расследование. Умер 22-летний футболист — и все забыли. Так не должно быть.

— Но ведь и сам игрок берет на себя ответственность.

— Ничего подобного. Такой практики не может быть. Игрок не должен брать на себя ответственность за здоровье. Это же не шутки. Если клуб знает, что у человека проблемы с сердцем, с ним не должен подписываться контракт, даже если сам игрок готов рисковать. А раз человека взяли в систему — и он умер, кто-то за это должен ответить.

— Возвращаясь к первому вопросу, считаете, ваш пост в твиттере заметит Генпрокуратура?

— Конечно. Сто процентов. Во-первых, я — официальное лицо. Мой твиттер проверяется. У меня там стоит синяя галочка. Это не то что какой-то Пупкин делает заявления под выдуманным ником. Во-вторых, у меня есть юристы, которые при необходимости составят все документы. В любом случае, теперь Генпрокуратура должна дать публичный ответ.

— Многие скажут, что вы сводите какие-то личные счеты с Кикнадзе…

— Нет у меня никаких личных счетов. Вы думаете, я хочу, чтобы Кикнадзе посадили? Нет, не хочу. Но мне кажется важным, чтобы такие проблемы не замалчивали. И уж как минимум люди, виновные в таких трагедиях, не могли бы работать в футболе.