«Она вообще с Марса»: Овчинников — о Смородской

«Ситуация в “Локомотиве” вызывает много вопросов. Смородская же сказала, что болельщики не могут принимать решения. Ольга Юрьевна вообще с Марса, а мы с другой планеты. Она — интересный персонаж. Слава богу, что я с ней не работал. Вот Лунтик (герой мультфильма — прим. ред.) тоже упал с Луны, а Смородская, можно сказать, упала с Марса», — сказал Овчинников в эфире «Коммент. Шоу».