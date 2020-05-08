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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Она вообще с Марса»: Овчинников — о Смородской

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Экс-вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников рассказал о своем отношении к бывшему президенту московского клуба Ольге Смородской.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Смородская, комментируя возможную смену тренера в «Локомотиве», сказала, что болельщики не могут влиять на решения такого рода.

«Ситуация в “Локомотиве” вызывает много вопросов. Смородская же сказала, что болельщики не могут принимать решения. Ольга Юрьевна вообще с Марса, а мы с другой планеты. Она — интересный персонаж. Слава богу, что я с ней не работал. Вот Лунтик (герой мультфильма — прим. ред.) тоже упал с Луны, а Смородская, можно сказать, упала с Марса», — сказал Овчинников в эфире «Коммент. Шоу».

С 2014 года Овчинников работает в тренерском штабе московского ЦСКА.

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