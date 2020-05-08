«Она вообще с Марса»: Овчинников — о Смородской
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Ранее Смородская, комментируя возможную смену тренера в «Локомотиве», сказала, что болельщики не могут влиять на решения такого рода.
«Ситуация в “Локомотиве” вызывает много вопросов. Смородская же сказала, что болельщики не могут принимать решения. Ольга Юрьевна вообще с Марса, а мы с другой планеты. Она — интересный персонаж. Слава богу, что я с ней не работал. Вот Лунтик (герой мультфильма — прим. ред.) тоже упал с Луны, а Смородская, можно сказать, упала с Марса», — сказал Овчинников в эфире «Коммент. Шоу».
С 2014 года Овчинников работает в тренерском штабе московского ЦСКА.