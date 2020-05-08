«Ахмат», «Рубин» и ещё шесть клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», в случае досрочного завершения РПЛ, РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в Российской
Как стало известно «Чемпионату», в случае досрочного завершения РПЛ, РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в Российской
Предполагается, что участие в турнире примут четыре команды из РПЛ — «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат» — и четыре команды из ФНЛ — «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».
Встречи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений
Нынешний розыгрыш Российской