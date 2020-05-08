Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
11
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
17:00
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
8 мая, источник: Lenta.Ru

Главный тренер клуба РПЛ объяснил пользу пивных застолий для команды

Главный тренер клуба Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Вадим Евсеев объяснил пользу пивных застолий для команды. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам Евсеева, когда команда проводит сборы в Австрии, ей обычно привозят бочку пива из местной пивоварни. «Это сплачивает команду. Объединяет игроков с руководством. Ребята могут поговорить друг с другом в легкой обстановке, высказать что-то», — подчеркнул специалист.

Евсеев заметил, что не был зачинателем такой традиции, но поддержал ее. «И работается потом веселее. Эмоции — одна из самых важных составляющих футбола», — заключил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Евсеев высказался по поводу заслуженности зарплат российских футболистов. Он заметил, что нужно обратить внимание на ноги игроков после 90-минутной игры, и тогда вопросы к окладам футболистов покажутся неуместными.

Евсеев — бывший футболист сборной России. В составе команды он был участником чемпионата Европы 2004 года. Тренерскую карьеру он начал в 2013 году, а «Уфу» возглавил в 2019-м.

Читайте также
Евсеев — о футболе Гвардьолы в ПФЛ, Зинченко и сборной России, знаменитом трюке и Неймаре
Во время загрузки произошла ошибка.
8 мая© Ньюстюб
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
«Не все как у людей»: Кафельников описал порядки в России
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 мая
Лоренсо Мельгарехо: Скорее всего, я уйду из «Спартака»
Бывший тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин стал лидером
Ефимова порадовала поклонников сексуальным фото в бассейне
В Испании пять футболистов заразились коронавирусом
Сборная России проиграли команде США в матче Кубка наций
Гонщик «Формулы-1» доехал на велосипеде до границы России (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь