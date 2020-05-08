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23:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Лоренсо Мельгарехо: Скорее всего, я уйду из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо заявил, что с высокой долей вероятности покинет московский клуб.

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Источник: РИА "Новости"

«Скорее всего, это произойдёт. Посмотрим, что будет после улучшения ситуации с коронавирусом в Москве», — приводит Ultima Hora слова Мельгарехо, сказанные в эфире радио Monumental 1080 AM.

Ранее Хуан Апллеярд, агент Мельгарехо заявил, что парагваец пока не намерен покидать московский клуб.

Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из краснодарской «Кубани». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. На его счету один забитый мяч. Контракт парагвайца с московским клубом действителен до лета 2020 года.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 31 мая. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Спартак», набрав 28 очков, располагается на 8-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

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