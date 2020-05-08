Лоренсо Мельгарехо: Скорее всего, я уйду из «Спартака»

«Скорее всего, это произойдёт. Посмотрим, что будет после улучшения ситуации с коронавирусом в Москве», — приводит Ultima Hora слова Мельгарехо, сказанные в эфире радио Monumental 1080 AM.

Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из краснодарской «Кубани». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. На его счету один забитый мяч. Контракт парагвайца с московским клубом действителен до лета 2020 года.