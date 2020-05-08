Лоренсо Мельгарехо: Скорее всего, я уйду из «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо заявил, что с высокой долей вероятности покинет московский клуб.
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо заявил, что с высокой долей вероятности покинет московский клуб.
«Скорее всего, это произойдёт. Посмотрим, что будет после улучшения ситуации с коронавирусом в Москве», — приводит Ultima Hora слова Мельгарехо, сказанные в эфире радио Monumental 1080 AM.
Ранее Хуан Апллеярд, агент Мельгарехо заявил, что парагваец пока не намерен покидать московский клуб.
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