Футболист «Уфы» Тилль считает, что чемпионат России не будет возобновлен
ТАСС, 9 мая. Чемпионат России по футболу не будет возобновлен после паузы
ТАСС, 9 мая. Чемпионат России по футболу не будет возобновлен после паузы
Нынешний сезон Тинькофф — Российской
«Лично я не думаю, что удастся возобновить сезон. В больших городах много случаев заражения. Некоторым игрокам было разрешено вернуться домой, и неизвестно, смогут ли они вернуться в Россию. На мой взгляд, возобновлять сезон нет смысла, осталось восемь матчей», — сказал Тилль.
Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. «Уфа» занимает девятое место, набрав 27 очков.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,9 млн человек, более 274 тыс. умерли.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 мая, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723 человека.