РФС обсудит 15 мая ситуацию в РПЛ в связи с пандемией коронавируса

Источник: Спорт-Экспресс

Начало — в 11.00 (мск).

В повестке дня будет обсуждаться ситуация в российском футболе в связи с пандемией коронавируса.

Проект повестки дня также включает следующие вопросы:

1) о решениях бюро Исполкома;.

2) о следующем заседании Исполкома РФС.

Ранее РФС и РПЛ обсудили с клубами сценарии возобновления чемпионата России по футболу.

До 25 мая все национальные ассоциации должны уведомить УЕФА, смогут или нет доиграть сезон. У РПЛ есть две ориентировочные даты рестарта — 21 или 28 июня, при этом 8 туров должны быть проведены до конца июля. Альтернатива — досрочное подведение итогов турнира, который был прерван 17 марта после 22 туров.