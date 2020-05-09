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9 мая, источник: Спорт-Экспресс

РФС обсудит 15 мая ситуацию в РПЛ в связи с пандемией коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) сообщает, что в пятницу, 15 мая, состоится очередное заседание Исполкома в формате видеоконференцсвязи.

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Источник: Спорт-Экспресс

Начало — в 11.00 (мск).

В повестке дня будет обсуждаться ситуация в российском футболе в связи с пандемией коронавируса.

Проект повестки дня также включает следующие вопросы:

1) о решениях бюро Исполкома;.

2) о следующем заседании Исполкома РФС.

Ранее РФС и РПЛ обсудили с клубами сценарии возобновления чемпионата России по футболу.

До 25 мая все национальные ассоциации должны уведомить УЕФА, смогут или нет доиграть сезон. У РПЛ есть две ориентировочные даты рестарта — 21 или 28 июня, при этом 8 туров должны быть проведены до конца июля. Альтернатива — досрочное подведение итогов турнира, который был прерван 17 марта после 22 туров.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 мая всего зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.

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