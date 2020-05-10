Бывший вратарь ЦСКА рассказал, как пытался выпарить следы допинга в бане

«Перед сбором встал на весы: там было 100 килограмм. В голове засела мысль, что нужно срочно похудеть. Зашел к бабушке, а она мне предложила фуросемид, чтобы выгнать воду из организма. Потом уже на сборах рассказал об этом Березуцким. Они ответили: “Нигма, ты что, дурак? Это допинг, за него могут дисквалифицировать”. Через два мы узнали, что приедет допинг-комиссия. Вася сказал: “Не дай бог ты попадешь в списки”. Я побежал в баню выпаривать все это, чуть сознание там не потерял, чего только ни делал, чтобы его выгнать. Только потом узнал, что я почти все выгнал, и попался на остатках», — приводит слова Нигматуллина Sports.ru.