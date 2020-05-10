Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Динамо Брс
Динамо Мн
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
16:00
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
18:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший вратарь ЦСКА рассказал, как пытался выпарить следы допинга в бане

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Голкипер тульского «Арсенала» Артур Нигматуллин рассказал, как получил дисквалификацию за употребление допинга в 2010 году.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Проба, взятая у вратаря в январе 2010 года дала положительный результат на фуросемид. Нигматуллин, в то время выступавший за ЦСКА, был дисквалифицирован на 10 месяцев.

«Перед сбором встал на весы: там было 100 килограмм. В голове засела мысль, что нужно срочно похудеть. Зашел к бабушке, а она мне предложила фуросемид, чтобы выгнать воду из организма. Потом уже на сборах рассказал об этом Березуцким. Они ответили: “Нигма, ты что, дурак? Это допинг, за него могут дисквалифицировать”. Через два мы узнали, что приедет допинг-комиссия. Вася сказал: “Не дай бог ты попадешь в списки”. Я побежал в баню выпаривать все это, чуть сознание там не потерял, чего только ни делал, чтобы его выгнать. Только потом узнал, что я почти все выгнал, и попался на остатках», — приводит слова Нигматуллина Sports.ru.

Во время загрузки произошла ошибка.

«И что вы думаете? Через два дня нам сообщают, что приедет комиссия. Допинг-пробу брали у семи человек из 28. Конечно же, я оказался в списках. Спасибо юридической службе ЦСКА, что срок получился меньше. Хотели дать двушку, а дали всего 10 месяцев. Наши юристы написали чуть ли не две книги, чтобы меня спасти», — добавил Нигматуллин.

В нынешнем сезоне Нигматуллин провел один матч за «Арсенал» в Российской премьер-лиге.

Читайте также
Матыцин о задачах в спорте: риски употребления допинга свести к нулю
Во время загрузки произошла ошибка.
20 февраля© Ньюстюб
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Обаятельная подружка Юлии Ефимовой и чертовски хороша
Олег Тактаров оценил шансы Джастина Гэтжи в бою с Хабибом
Аделина Сотникова рассказала об отношениях с Юлией Липницкой
«Барселона» сэкономит около 39 млн евро на сокращении зарплат
Хавбек «Ювентуса» согласовал условия контракта с «Барселоной»
«Лион» опроверг информацию о дате матча с «Ювентусом»
Бундеслига возобновится 16 мая, несмотря на карантин в «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь