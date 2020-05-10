Бывший вратарь ЦСКА рассказал, как пытался выпарить следы допинга в бане
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Голкипер тульского «Арсенала» Артур Нигматуллин рассказал, как получил дисквалификацию за употребление допинга в 2010 году.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Голкипер тульского «Арсенала» Артур Нигматуллин рассказал, как получил дисквалификацию за употребление допинга в 2010 году.
Проба, взятая у вратаря в январе 2010 года дала положительный результат на фуросемид. Нигматуллин, в то время выступавший за ЦСКА, был дисквалифицирован на 10 месяцев.
«Перед сбором встал на весы: там было 100 килограмм. В голове засела мысль, что нужно срочно похудеть. Зашел к бабушке, а она мне предложила фуросемид, чтобы выгнать воду из организма. Потом уже на сборах рассказал об этом Березуцким. Они ответили: “Нигма, ты что, дурак? Это допинг, за него могут дисквалифицировать”. Через два мы узнали, что приедет
«И что вы думаете? Через два дня нам сообщают, что приедет комиссия.
В нынешнем сезоне Нигматуллин провел один матч за «Арсенал» в Российской