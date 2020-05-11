Около 250 человек будут задействованы на матчах РПЛ в случае возобновления сезона
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Около 250 человек будут участвовать в проведении матчей Тинькофф — Российской
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Около 250 человек будут участвовать в проведении матчей Тинькофф — Российской
В воскресенье генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в эфире «Матч ТВ» заявил, что шансы на возобновление сезона в России достаточно высоки, отметив, что организация согласует документ о возобновлении розыгрыша РПЛ с Министерством спорта РФ и Роспотребнадзором. Сезон-2019/20 в
«С воодушевлением воспринял заявление Алаева, но это не просто слова, — сказал Медведев. — РФС делает очень многое, чтобы подготовить протокол проведения матчей, если возобновление чемпионата будет разрешено государственными органами. Там очень много аспектов, в первую очередь медицинский протокол в отношении снижения риска инфицирования, контроль игроков и персонала, которые работают с командой и будут присутствовать на стадионе. Пока точная цифра не определена, но, глядя на немецкий опыт, количество людей, вовлеченных в проведение и организацию матчей, будет около 250 человек».
«Важно, чтобы сами эти люди не стали источниками инфекции и не были подвержены риску инфицирования, — подчеркнул гендиректор “Зенита”. — Мы видим, что возобновляются чемпионаты в ряде стран. Там, где они возобновляются, это имеет огромное положительное психологическое значение, потому что это сигнал обществу: если все делать правильно, то мы вернемся к нормальной жизни».
Вместе с тем Медведев не стал раскрывать детали документа, подготовленного РФС для возобновления розыгрыша РПЛ. «Мне известны все протоколы, но я не хотел бы их обсуждать, пока они не будут приняты. Работает большая группа специалистов, в том числе эпидемиологов, для того, чтобы это был практический инструмент по проведению матчей», — отметил собеседник агентства.
«Зенит» после 22 туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего второе место московского «Локомотива» составляет девять очков.