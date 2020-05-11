Около 250 человек будут задействованы на матчах РПЛ в случае возобновления сезона

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в эфире «Матч ТВ» заявил, что шансы на возобновление сезона в России достаточно высоки, отметив, что организация согласует документ о возобновлении розыгрыша РПЛ с Министерством спорта РФ и Роспотребнадзором. Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.

«С воодушевлением воспринял заявление Алаева, но это не просто слова, — сказал Медведев. — РФС делает очень многое, чтобы подготовить протокол проведения матчей, если возобновление чемпионата будет разрешено государственными органами. Там очень много аспектов, в первую очередь медицинский протокол в отношении снижения риска инфицирования, контроль игроков и персонала, которые работают с командой и будут присутствовать на стадионе. Пока точная цифра не определена, но, глядя на немецкий опыт, количество людей, вовлеченных в проведение и организацию матчей, будет около 250 человек».

«Важно, чтобы сами эти люди не стали источниками инфекции и не были подвержены риску инфицирования, — подчеркнул гендиректор “Зенита”. — Мы видим, что возобновляются чемпионаты в ряде стран. Там, где они возобновляются, это имеет огромное положительное психологическое значение, потому что это сигнал обществу: если все делать правильно, то мы вернемся к нормальной жизни».

Вместе с тем Медведев не стал раскрывать детали документа, подготовленного РФС для возобновления розыгрыша РПЛ. «Мне известны все протоколы, но я не хотел бы их обсуждать, пока они не будут приняты. Работает большая группа специалистов, в том числе эпидемиологов, для того, чтобы это был практический инструмент по проведению матчей», — отметил собеседник агентства.