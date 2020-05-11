Гендиректор «Зенита» назвал 27 мая дедлайном для решения о возобновлении сезона в РПЛ
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение о возобновлении или досрочном завершении сезона в Тинькофф — Российской
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение о возобновлении или досрочном завершении сезона в Тинькофф — Российской
Сезон-2019/20 в
«Надеюсь, что такое решение [о возобновлении сезона] будет принято, но 15 мая не является критической датой, — заявил Медведев. — Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время еще есть — это почти три недели. Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений».
«Возобновление чемпионата России по футболу — это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложная организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее», — добавил гендиректор «Зенита».
В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира — 21 или 28 июня. Режим самоизоляции в Москве и
На вопрос о том, хватит ли
«Естественно, очень важно плавно входить [в тренировочный процесс], чтобы спортсмены не получили травмы и смогли принимать участие в играх. Поэтому хорошо, что ФИФА одобрила на период доигрывания разрешение на пять замен. Теперь РПЛ и РФС могут последовать этому разрешению и ввести у нас пять замен, которые позволят снизить нагрузку на игроков и повысить интенсивность игры», — резюмировал собеседник агентства.
«Зенит» после 22 туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего второе место московского «Локомотива» составляет 9 очков.