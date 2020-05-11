Гендиректор «Зенита» назвал 27 мая дедлайном для решения о возобновлении сезона в РПЛ

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Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.

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«Надеюсь, что такое решение [о возобновлении сезона] будет принято, но 15 мая не является критической датой, — заявил Медведев. — Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время еще есть — это почти три недели. Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений».

«Возобновление чемпионата России по футболу — это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложная организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее», — добавил гендиректор «Зенита».

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Возвращение футболистов к тренировкам должно быть плавным

В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира — 21 или 28 июня. Режим самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса действует до 31 мая.

На вопрос о том, хватит ли трех-четырех недель для подготовки к возобновлению сезона, Медведев ответил: «Есть мнение тренеров по физической подготовке, физиотерапевтов, мы обратили мнение, что перед матчем [чемпионата Германии] “Боруссия” Дортмунд — “Шальке”, который должен состояться 16 мая, в ходе подготовительных тренировок несколько игроков, в том числе известных, таких как Аксель Витсель (бывший полузащитник “Зенита” — прим. ТАСС), получили травмы. Мы не знаем характер этих повреждений, но, скорее всего, причиной является переход от домашнего изоляционного режима к тренировочному».

«Естественно, очень важно плавно входить [в тренировочный процесс], чтобы спортсмены не получили травмы и смогли принимать участие в играх. Поэтому хорошо, что ФИФА одобрила на период доигрывания разрешение на пять замен. Теперь РПЛ и РФС могут последовать этому разрешению и ввести у нас пять замен, которые позволят снизить нагрузку на игроков и повысить интенсивность игры», — резюмировал собеседник агентства.