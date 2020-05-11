ФК «Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за экономической ситуации
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» намерен расторгнуть соглашения с некоторыми игроками
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» намерен расторгнуть соглашения с некоторыми игроками
В воскресенье генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в эфире «Матч ТВ» заявил, что шансы на возобновление сезона в России достаточно высоки, отметив, что союз согласует документ о возобновлении сезона Тинькофф — Российской
«Алаев высказал мнение РФС. Мы высказали свою позицию, большого количества клубов, направив письмо в Российскую
«Мы считаем доигровку нецелесообразной, но если РФС хочет завершить турнир и закончить чемпионат, мы не отказываемся. Но наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения [о будущем сезона-2019/20] не выходило за май, потому что у нас у многих игроков заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платежную ведомость», — добавил гендиректор «Ахмата».
Сезон-2019/20 в