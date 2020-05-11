ФК «Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за экономической ситуации

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в эфире «Матч ТВ» заявил, что шансы на возобновление сезона в России достаточно высоки, отметив, что союз согласует документ о возобновлении сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с Министерством спорта РФ и Роспотребнадзором. В этот же день директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин сообщил, что большинство клубов премьер-лиги выступают за то, чтобы доиграть сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.

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«Алаев высказал мнение РФС. Мы высказали свою позицию, большого количества клубов, направив письмо в Российскую премьер-лигу. Не знаю точно, сколько, но, думаю, не менее 10», — сказал Айдамиров.

«Мы считаем доигровку нецелесообразной, но если РФС хочет завершить турнир и закончить чемпионат, мы не отказываемся. Но наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения [о будущем сезона-2019/20] не выходило за май, потому что у нас у многих игроков заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платежную ведомость», — добавил гендиректор «Ахмата».