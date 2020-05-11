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15:10 (мск), источник: ТАСС

Госпитализированный с коронавирусом владелец ФК «Спартак» Федун идет на поправку

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вице-президент «Лукойла», владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.

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Источник: РИА "Новости"
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Во вторник 60 лет исполнилось владельцу красно-белых Леониду Федуну. «СЭ» от всей души поздравляет юбиляра и вспоминает 10 достижений и полезных дел, которые он сделал для «Спартака» и российского футбола. В этот прекрасный день желаем Леониду Арнольдовичу здоровья, долгих лет жизни, и пусть его футбольные мечты сбываются — сделал он для этого действительно немало.

64-летний Федун был госпитализирован 7 мая. В тот же день его брат в разговоре с ТАСС оценил состояние здоровья владельца «Спартака» как «терпимое».

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«Вроде с братом все нормально, — сказал Федун. — Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут».

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«Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине», — добавил собеседник агентства.

Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнеменов России по версии Forbes. Начиная с 1991 года он участвовал в создании концерна «Лукойл», в 1994-м он занял должность вице-президента компании. Также он является совладельцем структуры ИФД «Капиталъ».

В 2003 году он приобрел контрольный пакет акций «Спартака». При нем московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года. В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 красно-белые c 28 очками занимают восьмое место в турнирной таблице после 22 туров чемпионата России из 30 запланированных. Отставание команды от занимающего первое место петербургского «Зенита» составляет 22 очка.

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