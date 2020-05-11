Госпитализированный с коронавирусом владелец ФК «Спартак» Федун идет на поправку

Источник: РИА "Новости"

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Во вторник 60 лет исполнилось владельцу красно-белых Леониду Федуну. «СЭ» от всей души поздравляет юбиляра и вспоминает 10 достижений и полезных дел, которые он сделал для «Спартака» и российского футбола. В этот прекрасный день желаем Леониду Арнольдовичу здоровья, долгих лет жизни, и пусть его футбольные мечты сбываются — сделал он для этого действительно немало.

64-летний Федун был госпитализирован 7 мая. В тот же день его брат в разговоре с ТАСС оценил состояние здоровья владельца «Спартака» как «терпимое».

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«Вроде с братом все нормально, — сказал Федун. — Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут».

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«Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине», — добавил собеседник агентства.

Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнеменов России по версии Forbes. Начиная с 1991 года он участвовал в создании концерна «Лукойл», в 1994-м он занял должность вице-президента компании. Также он является совладельцем структуры ИФД «Капиталъ».