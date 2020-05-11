Госпитализированный с коронавирусом владелец ФК «Спартак» Федун идет на поправку
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
64-летний Федун был госпитализирован 7 мая. В тот же день его брат в разговоре с ТАСС оценил состояние здоровья владельца «Спартака» как «терпимое».
«Вроде с братом все нормально, — сказал Федун. — Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут».
«Ничего критичного,
Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнеменов России по версии Forbes. Начиная с 1991 года он участвовал в создании концерна «Лукойл», в 1994-м он занял должность
В 2003 году он приобрел контрольный пакет акций «Спартака». При нем московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года. В приостановленном