РПЛ твердо намерена доиграть сезон. Разработан план на примере Бундеслиги, все решится до 27 мая

«Позиция Российского футбольного союза, мне кажется, даже не должна обсуждаться: мы все настроены на то, что футбол должен вернуться как можно быстрее. Мне непонятны разговоры, в которых мы ищем причины, сложности. Как раз сегодня тот самый момент, когда все футбольные власти, менеджмент всех лиг и клубов должны сделать все, чтобы вернуть футбол. Мы прекрасно понимаем, что есть ситуация, которая регулируются государственными органами — последнее слово в любом случае за ними. Но в то же время мы сами должны сделать все необходимое, использовать все шансы, чтобы вернуть футбол. Мы все прекрасно понимаем, что такая пауза губительна. Сейчас мы говорим о Премьер-лиге, но наша задача — вернуть всю футбольную пирамиду. Это и детские спортивные школы, и любительский футбол — миллионы людей. Был подготовлен протокол COVID. Это действительно очень серьезный документ. Мы с нашими коллегами из РПЛ и Министерства спорта работаем совместно, взяли лучшую практику из зарубежных лиг, в том числе немецкой и швейцарской. На наш взгляд, получился действительно серьезный документ. Сейчас мы будем его согласовывать с профильными подразделениями Минспорта, Роспотребнадзора. Мне непонятно, что некоторые клубы рассматривают вариант прекращения первенства. Сейчас тот самый момент, когда надо вернуть футбол. Шансы на это очень высокие. Я призываю все футбольное сообщество прекратить любые дискуссии на эту тему».