РПЛ твердо намерена доиграть сезон. Разработан план на примере Бундеслиги, все решится до 27 мая
Все, что известно прямо сейчас.
Все, что известно прямо сейчас.
Вечером воскресенья РФС еще раз обозначил свою позицию по продолжению сезона. Генсек федерации Александр Алаев в эфире «Матч ТВ» пояснил, что сезон РПЛ должен быть доигран. И рассказал, какие меры для этого будут предприняты:
«Позиция Российского футбольного союза, мне кажется, даже не должна обсуждаться: мы все настроены на то, что футбол должен вернуться как можно быстрее. Мне непонятны разговоры, в которых мы ищем причины, сложности. Как раз сегодня тот самый момент, когда все футбольные власти, менеджмент всех лиг и клубов должны сделать все, чтобы вернуть футбол. Мы прекрасно понимаем, что есть ситуация, которая регулируются государственными органами — последнее слово в любом случае за ними. Но в то же время мы сами должны сделать все необходимое, использовать все шансы, чтобы вернуть футбол. Мы все прекрасно понимаем, что такая пауза губительна. Сейчас мы говорим о
Согласно документу, о котором говорит Алаев, матчи будут проходить без зрителей. Всего на стадионе сможет присутствовать не более 200 человек: по 25 от каждой команды (формула: 18 игроков, 3 тренера, врач, массажист и еще 2 члена штаба по выбору), судьи, комментаторы, журналисты и другие люди, обеспечивающие футбольные матчи. Другие подробности пока неизвестны, а подробнее о немецком варианте по футбольному выходу из карантина можно прочитать здесь.
Директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин заявил, что «большинство клубов выступает за то, чтобы сезон продолжился». При этом, по сообщениям разных инсайдеров, клубы из нижней части таблицы выступают за завершение сезона. Публично эту позицию выражали только президент «Спартака» Леонид Федун, босс «Урала» Григорий Иванов и главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов. А за рестарт высказывались в «Зените», ЦСКА и «Краснодаре».
Сегодня в медиа выступил гендир питерцев Александр Медведев.
Надеюсь, что решение о возобновлении сезона будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время еще есть — это почти три недели. Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений.
Клубам РПЛ было предложено два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА завершить чемпионаты 2 августа, чтобы на следующий день лига смогла предоставить список участников еврокубков сезона-2020/21.
Согласно первому варианту календаря, сезон возобновится 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле.
Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учетом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС.