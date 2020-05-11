Футболиста «Сочи» обвиняют в краже автомобиля во Франции. Имбула утверждает, что стал жертвой мошенничества

Источник: pfcsochi.ru

В июне 2018 года Имбула, будучи игроком «Райо Вальекано», угодил в ДТП. Он был пассажиром, а за рулем Audi RS 3 находился его двоюродный брат. Полиция не была вызвана на место происшествия, а второе авто, попавшее в аварию, покинуло место ДТП. Audi осталась поврежденной, и двоюродный брат Имбула предложил игроку связаться с «другом из Тулузы», который знал механиков, способных отремонтировать машину. Спустя некоторое время этот друг прибыл на место ДТП в компании еще одного мужчины. Имбула утверждает, что им был Морган Б.

По словам игрока, Морган Б. работал в крупной страховой фирме и знал, как сделать так, чтобы Имбула не потерял деньги. Он предложил привезти один из своих грузовиков, чтобы сильнее повредить Audi, а затем взять на себя ответственность за аварию. Потом Морган Б. был намерен через свою страховую компанию возместить ущерб футболисту. Имбула согласился и позже утверждал, что не знал о том, что так он согласился принять участие в афере.

Спустя несколько дней игрок начал волноваться: он не получил свою машину обратно от предложившего ему помощь Моргана Б. В своем письме в правоохранительные органы Имбула объяснил, что Морган Б. оправдывал свое молчание арестом — тот был помещен под стражу после жалобы страховщика, почувствовавшего мошенничество.

Позже Морган Б. попросил Имбула отправить ему свидетельство о регистрации транспортного средства и выдать ему свидетельство о продаже поврежденной в результате аварии Audi, чтобы доказать полиции, что он действительно является владельцем авто.

«Он сказал мне не беспокоиться о бумагах. Мол, это на всякий случай, просто чтобы показать полицейским, что все в порядке, а после мы все восстановим. Я поверил ему».

Не дождавшись новостей, в сентябре 2018 года Имбула с помощью геолокации отследил Audi, после чего двоюродный брат футболиста, у которого был второй набор ключей, уехал в авто с припаркованного места.

Узнав о пропаже машины, Морган Б. заявил в полицию о краже. В октябре 2018 года полиция задержала кузена Имбула, который был за рулем находившейся в розыске машины.