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16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Крылья Советов» оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей за критику правительства

Бывший футболист «Крыльев Советов», а ныне блогер Евгений Савин в своём «инстаграме» сообщил, что вратарь самарцев Евгений Фролов был оштрафован за резонансное высказывание в недавнем интервью.

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Источник: РИА "Новости"

«Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля), после того как получили подзатыльник аппарата. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?» — написал Савин.

Напомним, Фролов раскритиковал российское правительство за действия на фоне пандемии коронавируса. После этого «Крылья Советов» сообщили, что футболист будет оштрафован, однако позднее формулировка была изменена. В новой версии заявления говорится, что его накажут. В начале мая появилась информация, что Евгений останется в команде, поскольку клуб боится резонанса.

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