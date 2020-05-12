Источник: «Крылья Советов» оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей за критику правительства

«Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля), после того как получили подзатыльник аппарата. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?» — написал Савин.



Напомним, Фролов раскритиковал российское правительство за действия на фоне пандемии коронавируса. После этого «Крылья Советов» сообщили, что футболист будет оштрафован, однако позднее формулировка была изменена. В новой версии заявления говорится, что его накажут. В начале мая появилась информация, что Евгений останется в команде, поскольку клуб боится резонанса.